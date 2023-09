Orange wyłącza sieć 3G. Sprawdź telefon i kartę SIM

Nowocześniejsza generacja sieci to większy komfort korzystania z usług mobilnych. Zapotrzebowanie na nią jest coraz większe - obecnie ponad 96 proc. transmisji danych w sieci Orange odbywa się za pośrednictwem sieci LTE. W ciągu ostatnich kilku lat udział sieci 3G w całym ruchu sieciowym operatora spadł z 26 proc. do zaledwie około 2,5 proc. To jest powód, dla którego nadszedł czas na zmiany.