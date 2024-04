Orange wyłącza sieć 3G. Sprawdź kartę SIM

Orange przypomina klientom o trwającym procesie wyłączania nadajników 3G , które są zastępowane nowszymi w paśmie LTE. Ta zmiana ma jedynie pozytywny wpływ na wszystkie "współczesne" telefony, ale warto sprawdzić, czy dana karta SIM obsługuje 4G LTE i połączenia VoLTE . Jeśli klient dawno nie zmieniał karty SIM i korzysta z tej samej od wielu lat, nie jest to takie oczywiste. Orange podaje, że wystarczy wysłać SMS o treści KARTA pod numer 80233, by uzyskać informację.

Jeśli urządzenia są wykorzystywane także do (choćby sporadycznego) łączenia się z internetem, po wyłączeniu 3G będzie to wyjątkowo uciążliwe. Rozmowy telefoniczne co prawda powinny być bez problemu realizowane dalej dzięki sieci 2G, ale transmisja danych przez technologię EDGE (do 0,3 Mb/s) będzie w praktyce "trwała wieczność". W takich sytuacjach warto rozważyć zmianę telefonu na nowszy. Wybierając dowolny współczesny smartfon można liczyć przynajmniej na obsługę LTE lub nawet 5G.