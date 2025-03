Ostrzeżenie CERT Polska. Komunikat dla kierowców

Uzyskane w ten sposób dane pozwalają podjąć próbę kradzieży środków z konta bankowego ofiary, próbować posługiwać się cudzą tożsamością lub realizować inne ataki, wykorzystując wiedzę o danych osobowych wybranej ofiary. Mogą one posłużyć na przykład do spreparowania rozmowy telefonicznej z "pracownikiem banku", by nakłonić ofiarę do zrobienia przelewu lub podania danych logowania do bankowości.