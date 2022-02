PIT w PUE ZUS. Zobacz, gdzie go znaleźć

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że w elektronicznym serwisie PUE ZUS można znaleźć swój PIT-11, PIT-11A lub PIT-40A. To dokumenty niezbędne do rozliczenia, a są dostępne dla każdego, kto w 2021 roku przynajmniej raz pobrał z ZUS-u dowolne świadczenie.

Informacja o możliwości pobrania formularza PIT z serwisu PUE pojawiła się na oficjalnym Twitterze ZUS-u. Opcja ta dotyczy osób, które w ubiegłym roku pobrały rentę, emeryturę, zasiłek lub inne opodatkowane świadczenie z ZUS. By dotrzeć do dokumentu, należy zajrzeć do serwisu PUE ZUS, do którego konieczne jest logowanie.

Można to zrobić na kilka sposobów. Najwygodniejsze wydaje się posiadanie Profilu Zaufanego lub logowanie przez uwierzytelnienie za pośrednictwem bankowości internetowej. Wówczas to bank poświadcza drogą elektroniczną, kim jest użytkownik, ale wymaga to wpierw zalogowania się do bankowości. Taką opcję oferuje większość wiodących banków. Podobnie za ich pośrednictwem można też założyć Profil Zaufany. Inna dostępna metoda to wykorzystanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Po zalogowaniu do PUE ZUS, zainteresowany musi zajrzeć do zakładki Świadczeniobiorca, gdzie w ramach Panelu Świadczeniobiorcy po lewej stronie ekranu znajdzie zakładkę Formularze PIT. To stąd można pobrać PIT, zaznaczając na liście odpowiedni dokument. System generuje plik PDF, który można wyświetlić w przeglądarce, wydrukować lub zapisać na dysku komputera.

Do samego rozliczenia z Urzędem Skarbowym niezmiennie polecana jest usługa Twój e-PIT dostępna na stronie podatki.gov.pl. Tutaj także można się zalogować na kilka sposobów: z wykorzystaniem danych osobowych, przez Profil Zaufany, e-dowód, bankowość elektroniczną i wreszcie aplikację mObywatel.

Platforma Usług Elektronicznych ZUS-u daje użytkownikowi nie tylko dostęp do formularzy PIT. PUE to także między innymi podgląd bieżących składek, zarządzanie zwolnieniami lekarskimi czy składanie wniosków o świadczenia, na przykład o 500+.