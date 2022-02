Wnioski 500+ w PUE ZUS. Sprawdź, jak się zalogować

ZUS przypomniał na Twitterze, że od 1 lutego przyjmuje wnioski o 500+ na kolejny okres świadczeniowy - od czerwca do końca maja. Przy okazji podał, że osobom, które poprawnie wypełnione wnioski złożą do 30 kwietnia, wypłaci świadczenie do 30 czerwca. Warto natomiast pamiętać, że od 2022 roku jest to możliwe wyłącznie drogą elektroniczną, o czym przypominano ostatnio w grudniu.