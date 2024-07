PKO BP wysyła instrukcję. Dotyczy każdego klienta z kartą

PKO BP wysyła do klientów wiadomość e-mail, w której tłumaczy, jak bezpiecznie korzystać z karty płatniczej przy bankomacie, w sklepie oraz podczas płatności w internecie . Dla klientów to podstawowa wiedza, którą powinni przyswoić zwłaszcza przed wyjazdem wakacyjnym, gdy w roztargnieniu o części reguł bezpieczeństwa można łatwo zapomnieć.

W praktyce porady banku PKO są cenne dla wszystkich osób, które korzystają z karty płatniczej w dowolnym banku. PKO BP apeluje do klientów, aby między innymi:

Bezpieczeństwo płatności kartą to tylko jeden z wielu aspektów, który trzeba wziąć pod uwagę. Nie należy zapominać o prowadzonych równolegle kampaniach phishingowych oszustów, którzy mogą wysyłać do losowych osób spreparowane SMS-y, dzwonić z nieznanych numerów lub stosować spoofing telefoniczny , a także rozsyłać wiadomości e-mail z zainfekowanymi załącznikami.

Warto być wyczulonym zwłaszcza na wszelkie wezwania do zapłaty i deklaracje konieczności podjęcia kroków, by "ochronić pieniądze na koncie" - najczęściej są to próby oszustwa.