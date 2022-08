Nigdy nie odbieraj telefonu w ten sposób. Oszuści na to liczą

Oczywiście całe zajście da się wyjaśnić, ale może być to czasochłonne i stresujące. Choć w teorii mamy prawo, by w ciągu 14 dni odstąpić od tak zawartej umowy, warto zadbać o to, by do takiej sytuacji w ogóle nie dochodziło. W związku z tym bezpieczniej jest odbierać telefony przy użyciu słów "halo" lub po prostu "słucham". Dla niektórych może się to wydawać trudne - przezwyciężenie wieloletniego nawyku to zawsze wyzwanie, ale może okazać się, że gra jest warta świeczki.