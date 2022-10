Płonące wtyczki 12VHPWR. Historii ciąg dalszy

Teraz pojawiają się dwie teorie, z czego jedna dotyczy jakości łączenia przewodów z pinami, a druga bardziej prawdopodobna dotyczy budowy pinów i gniazd wtyczki 12VHPWR . W pierwszym przypadku Igor Wallossek z Igor's Lab twierdzi, że powodem problemów jest lutowanie przewodów do pinów, które ma prowadzić do szeregu problemów. Mowa tutaj o niewystarczającej sztywności bądź o pęcherzykach powietrza wywołujących z czasem korozję.

Sporo zależy tutaj od jakości lutowania producentów, a najlepszym sposobem według niego zacisk przewodów na pinach zapewniający większą sztywność tak jak w przypadku adaptera dodawanego do zasilacza Dark Power Pro 12 od be quiet! Tam dwie wtyczki 12-pinowe zamieniają się za pomocą adaptera w pojedynczą 16-pinową, a zastosowane kable to wytrzymałe, a zarazem bardzo elastyczne 18AWG.