Nowe moduły pamięci od G.Skill. Pokonały barierę 10 000 MHz na powietrzu

Jest to bardzo imponująca specyfikacja, a przy współpracy z drużyną overclockerów należącą do Asusa udało się podkręcić jeden moduł Trident Z5 F5-8000J3848G16G do aż 10 000 MHz przy wykorzystaniu wyłącznie chłodzenia powietrznego. Wyczyn został osiągnięty na płycie głównej Asus ROG MAXIMUS Z790 APEX (BIOS 0702) i procesorze Intel Core i9-13900K.