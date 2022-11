Ponadto Nvidia zaczęła także mocno promować swój pakiet narzędzi CUDA SDK dla twórców, który jest wspierany do dzisiaj. To poprzez niego Nvidia promowała adaptacje swoich rozwiązań pokroju silnika fizycznego PhysX, CSAA. Była to inna droga w porównaniu do AMD, które z kolei starało się promować swoje rozwiązania za pomocą otwartych standardów, takich jak środowisko OpenCL i mocno trzymając się rynku OEM. Następnie mamy układy z serii GeForce 9XXX i Radeon HD 3000, które są w zasadzie tylko odświeżonymi starymi układami wyprodukowanymi w niższej litografii.