35-latek stracił prawie ćwierć miliona. Został oszukany przez internet

Jak opisuje Policja , sprawa mężczyzny zaczyna się od wiadomości, w której został zachęcony do zainwestowania pieniędzy . W trakcie rozmowy atakujący wysłał ofierze szereg linków do spreparowanych witryn, gdzie prezentowane były rzekome opinie innych o łatwości inwestycji i wysokości potencjalnego zysku. Z czasem 35-latek został poproszony o instalację aplikacji, która miała mu pomóc na bieżąco śledzić swój zarobek.

Fałszywe wiadomości, linki i podejrzane strony to oczywiście codzienność w internecie. Kluczem do zachowania bezpieczeństwa jest rozsądek, spokój i brak pochopnych decyzji. Jeśli ktoś oferuje możliwość łatwego wygrania roweru - najpewniej jest to przekręt. Jeżeli w rozmowie przez WhatsAppa ktoś inny podaje się za bliskiego członka rodziny, a następnie pokrętnie tłumaczy, dlaczego potrzebuje wsparcia finansowego w związku z zakupem nowego telefonu - to świeża forma oszustwa zaczynającego się od krótkiego SMS-a "do mamy" lub "do taty".