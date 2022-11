Podstęp: rozmowa na WhatsAppie, potem SMS z linkiem

Nic bardziej mylnego - takie SMS-y to próba wyłudzenia pieniędzy, podobnie jak w przypadku fałszywych wiadomości SMS o paczkach. Klikając link można trafić do fałszywego serwisu szybkich płatności i - tutaj pod pretekstem rzekomego "otrzymania pieniędzy" za przedmiot - w praktyce stracić własne oszczędności. Będąc przekonanym, że loguje się właśnie do banku, przyszła ofiara przekazuje login i hasło atakującemu, a wtedy to on włącza bankowość i kradnie pieniądze z konta. Później kontakt całkowicie się urywa.