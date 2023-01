Policja pozyskała nowe narzędzia. Pozwolą na totalną inwigilację

Komenda Główna Policji uzyskała licencje na nowe, specjalistyczne narzędzia informatyki śledczej – ustaliło RMF FM. W skład całego zestawu wchodzi przede wszystkim system do pobierania i odzyskiwania danych z urządzeń, nawet jeśli zostały zablokowane czy zaszyfrowane. W tym przypadku chodzi o smartfony, tablety, drony czy nawigacje GPS. Dane, do których będą mogli uzyskać dostęp policjanci, to m.in.:

lista połączeń,

wszystkie wiadomości (także z komunikatorów),

historia aktywności internetowej,

dane lokalizacyjne.