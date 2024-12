Policja prosi o odblokowanie telefonu? Zobacz, jak zareagować

Kiedy policjant zatrzymuje nas do kontroli, może poprosić o odblokowanie smartfonu. Pojawia się jednak pytanie, czy można odmówić wykonania takiego polecenia? Przepisy w tej kwestii nie są jednoznaczne, ale pomocna może być opinia prawnika.

Smartfony mają ogromne znaczenie w naszej codzienności, umożliwiając stały kontakt ze światem i dając dostęp do aktualnych informacji czy pozwalając na nagrywanie wydarzeń. To właśnie rejestrowanie incydentów na ulicy bywa głównym powodem, dla którego policja może zażądać odblokowania telefonu podczas interwencji. Chociaż takie sytuacje nie są powszechne, dobrze jest wiedzieć, na co pozwala prawo.

Okazuje się, że polskie przepisy prawne nie są w tej kwestii precyzyjne, co prowadzi do różnorodnych interpretacji wśród prawników. Dr hab. Szymon Pawelec z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w komentarzu dla WP Tech zauważył, że sytuacja jest skomplikowana, ale warto przyjrzeć się prawu karnemu w tej sprawie.



W największym skrócie można powiedzieć, że jednym z podstawowych elementów zasady prawa do obrony i jednym z fundamentów rzetelnego procesu karnego jest zakaz zmuszania kogokolwiek do dostarczania dowodów na swoją niekorzyść. dr hab. Szymon Pawelec prawnik, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

Podobnie jak świadkowie mają prawo odmówić odpowiedzi na pytania mogące obciążyć ich samych lub bliskie osoby, tak i art. 183 Kodeksu postępowania karnego pozwala prawnikom twierdzić, że nie ma obowiązku odblokowywania telefonu na żądanie policji, jeżeli urządzenie może zawierać materiały obciążające.

W praktyce oznacza to, że policjant nie ma prawa wymusić odblokowania telefonu. W sytuacji podejrzenia, że telefon zawiera dowody przestępstwa, może jednak zatrzymać urządzenie i spróbować uzyskać dostęp do danych z wykorzystaniem umiejętności specjalisty.

Warto pamiętać, że policja może zatrzymać osobę na 48 godzin i w tym czasie starać się o dostęp do urządzenia. Specjalista komputerowy zostanie więc w praktyce wynajęty, by "dostać się" do telefonu i uzyskać potrzebne informacje, w miarę możliwości łamiąc hasło i ewentualne zabezpieczenia zastosowane przez użytkownika.