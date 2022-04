Połowa z nas akceptuje regulaminy. Mało kto wie, na co się zgadza

Biorąc pod uwagę, że zaledwie 36 proc. weryfikuje w każdym przypadku, na co wyraża zgodę, akceptując regulamin wydarzenia lub politykę prywatności, nadal jest sporo do zrobienia w zakresie dbania o nasze bezpieczeństwo i prywatność. Chociaż 52,5 proc. ankietowanych przyznaje, że stara się to robić (jednak nie zawsze im się to udaje), pozostaje mieć nadzieje, że w przyszłości ten odsetek będzie znacznie wyższy.