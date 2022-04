Rosyjski spyware na Androida. Żąda 18 uprawnień, by cię śledzić

O szczegółach pisze Bleeping Computer i zwraca uwagę, iż aplikacja wykorzystuje aż 18 uprawnień, co stanowi gigantyczne zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkownika. Zakładając, że aplikacja faktycznie zdobędzie w telefonie 18 zgód na dostęp do kolejnych obszarów Androida, zyska m.in. dostęp do dokładnej lokalizacji, mikrofonu i aparatu. Zważywszy, że program udaje menedżer procesów, być może ktoś mógłby założyć, że tak liczne uprawnienia faktycznie są niezbędne do działania.