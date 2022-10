Polscy komornicy zhakowani. Oszuści prowadzili fałszywe licytacje

Cyberprzestępcy wysłali do komorników fałszywą wiadomość e-mail i wyłudził od nich hasła do portalu Krajowej Rady Komorniczej – zauważa serwis Niebezpiecznik. Egzekutorzy udostępniają na nim obwieszczenia m.in. o licytacjach zajętych nieruchomości. O ataku poinformowała Krajowa Rada Komornicza w wiadomości wysłanej do kancelarii:

Z komunikatu wynika, że hakerzy, po zdobyciu dostępu do portalu, publikowali w nim fałszywe zaproszenia do licytacji. Osoby, które zdecydowały się przystąpić do aukcji, musiały wpłacić wadium zgodnie z wymogami Krajowej Rady Komorniczej. Sęk w tym, że podany numer konta, na które mieli przelać pieniądze, należał do oszustów.