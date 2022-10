Hakerzy wykorzystują Tłumacza Google. Mogą przejąć twoje dane

Kampania phishingowa była skierowana do hiszpańskojęzycznych odbiorców, jednak podobne e-maile mogą otrzymywać również mieszkańcy innych krajów. Cyberprzestępcy informowali w niej o wiadomości, której użytkownik "jeszcze nie otrzymał", a na jej otwarcie ma zaledwie 48 godzin. Po kliknięciu łącza ofiara przenoszona była do strony imitującej witrynę Google Translate, proszącej o podanie danych logowania.

Konsekwencje podania danych logowania mogą okazać się tragiczne, a przejęcie konta e-mail to jeden z najmniejszych wymiarów kary. Oszuści mogą wykorzystać te dane do złamania innych haseł – np. do bankowości internetowej, co wiąże się z utratę pieniędzy. Eksperci Check Point Software zalecają podjęcie kilku kroków radykalnie obniżających narażenie na atak: