Pożary na świecie. Sprawdź szczegóły na mapie

Przed podjęciem decyzji o wakacyjnym wyjeździe, warto sprawdzić aktualną sytuację pożarową w danym regionie . Jednym z narzędzi umożliwiających monitorowanie pożarów na całym świecie jest mapa NASA FIRMS (Fire Information for Resource Management System). Dzięki technologiom MODIS i VIIRS, pokazuje ona dane w niemal rzeczywistym czasie.

Podobne funkcje oferuje mapa dostępna w ramach programu Copernicus . Umożliwia ona nie tylko lokalizację aktualnych pożarów, ale także analizę danych historycznych oraz ocenę zagrożenia pożarowego w wybranym okresie. To pomaga prognozować ryzyko wystąpienia pożarów w określonym regionie.

Wobec pożarów rozprzestrzeniających się na różnych obszarach świata, warto znać zasady postępowania w sytuacji, gdy pożar dotknie miejsca naszego pobytu. Planując wyjazd, dobrze jest mieć zanotowane numery telefonów do polskiej ambasady . W razie potrzeby ułatwi to uzyskanie najnowszych informacji i pomoc w ewakuacji z niebezpiecznego miejsca.

Również w Polsce można monitorować zagrożenie pożarowe, korzystając z narzędzi udostępnionych przez IMGW . Wysokorozdzielczy system prognozowania zagrożenia pożarowego lasu pozwala ocenić, gdzie ryzyko wystąpienia pożarów jest największe. IMGW udostępnia także mapę pokazującą, gdzie w Polsce panuje największy upał, co może zwiększać ryzyko pożarów.

Przed wyjazdem warto sprawdzić nie tylko skalę zagrożenia pożarem, ale także dobrze przygotować się do podróży. W tym może pomóc między innymi interaktywna mapa zagrożeń drogowych GDDKiA oraz opublikowana przed wakacjami policyjna mapa śmiertelnych wypadków na drogach. Kierowcy mogą przy ich pomocy wybrać korzystniejsze drogi dojazdu do wakacyjnych kurortów, by uniknąć najniebezpieczniejszych odcinków i dróg, które są w remoncie.