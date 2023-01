Problem z Microsoft Teams. Otwierasz link i tracisz wszystko

Wystarczy niewielkie niedopatrzenie twórców oprogramowania, by dać hakerom okazję do działania. Zdarza się to nawet w przypadku popularnych aplikacji, które są dostarczane przez największe firmy technologiczne na rynku. Jedna z takich niebezpiecznych podatności została wykryta w Microsoft Teams.

To doprowadza do sytuacji, w której możliwe jest załadowanie dowolnej zawartości ze strony cyberprzestępcy, przy wykorzystaniu luki klasy prototype pollution. Umożliwia to wykonanie kodu na komputerze ofiary, który to w zależności od wizji atakującego może realizować różne funkcje, w tym nawet przejmować dostęp do urządzenia.