Windows 11 i nieznany skrót klawiszowy. Działa od wersji 22H2

Windows 11 obsługuje całą masę przydatnych skrótów klawiszowych , ale niektóre są mniej znane od innych. Jak wspomniała w serwisie X pracująca w Microsofcie Jen Gentleman, mało znanym skrótem, który działa w Windows 11 stosunkowo od niedawna jest kombinacja Win+Ctrl+V , która stanowi wygodną formę dostania się do szybkich ustawień dźwięku na pasku zadań Windowsa 11.

Naciśnięcie tych klawiszy w Windows 11 pokazuje niewielkie menu, z poziomu którego można przestawić urządzenie wyjściowe, włączyć dźwięk przestrzenny lub dostać się do miksera głośności. Alternatywnie ten sam widok można wyświetlić po dwóch kliknięciach myszą na pasku zadań Windows 11 - najpierw na skrócie do ustawień sieci, dźwięku i baterii, później na symbolu ustawień dźwięku obok suwaka głośności.

Wkrótce w nowych komputerach z Windows liczba skrótów klawiszowych może jeszcze dodatkowo wzrosnąć. Microsoft planuje bowiem w tym roku uruchomić obsługę nowego przycisku na klawiaturach , który ma trafić do pierwszych laptopów i peryferiów. Na klawiaturach znajdzie się bowiem dodatkowy przycisk "Copilot", który będzie wykorzystywany w parze z funkcjami AI w Windowsie na rynkach, gdzie ta funkcja jest już dostępna, zaś na pozostałych - będzie skrótem do systemowej wyszukiwarki.

Nie zamyka to jednak drogi do uruchomienia nowej gałęzi skrótów, które będą działać właśnie w parze z tym przyciskiem - przez lata niedostępnym na klawiaturach. Trudno powiedzieć, czy Microsoft planuje wykorzystać taki potencjał od początku, ale można zakładać, że powstaną przynajmniej krótkie kombinacje związane z samym przyciskiem Copilot i literami, co mogłoby wywoływać konkretne opcje związane właśnie ze sztuczną inteligencją w Windows 11 i późniejszych systemach.