Windows 11: nowy Outlook jest dziesięć razy mniejszy

Wewnętrzna nazwa Poczty brzmi Windows Communications Apps . Program ten integruje pocztę, kalendarz i książkę adresową. Od pewnego czasu zawiera także silnik synchronizacji poczty, przesunięty z systemu do aplikacji, a następnie usunięty z Windowsa. Niegdyś zawierał także klienta komunikatora MSN Messenger. Będąc u swoich początków aplikacją Metro, interfejs Poczty jest mocno zorientowany na dotyk i maksymalnie uproszczony. Nie przypomina swoim wyglądem ani Outlooka ani Hotmaila. Przez pewien czas było w planach przemianowanie aplikacji Poczta na Outlook. Aplikacja zawiera dużo bibliotek UI i silników rysujących wprost z pakietu Office. Poza tym, stosuje gdzieniegdzie React Native UWP. To wszystko sprawia, że aplikacja Poczta waży ponad 200 megabajtów.

Outlook, który ma ją zastąpić, to ten sam Outlook, który jest oferowany użytkownikom Office. Waży on tylko 20 megabajtów, z czego pięć to ikony i runtime, następne dwa to dedykowany mechanizm wyświetlania powiadomień zgodnych z Windows, a sześć - konektory dla Google, Yahoo i Hotmaila. Właściwa aplikacja waży około siedmiu megabajtów, co oznacza że jest mniejsza niż Outlook 98. I dziesięciokrotnie mniejsza od ciężkiej Poczty.