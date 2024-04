Blik opublikował ostrzeżenie. Jeśli korzystasz - zapoznaj się

Blik opublikował ostrzeżenie, w którym przypomina użytkownikom, że cyberprzestępcy działają przez cały rok - nie tylko od święta (dosłownie i w przenośni) . Korzystając z dobrodziejstw elektronicznego przekazywania pieniędzy, trzeba cały czas mieć się na baczności, by nie wpaść w pułapkę. Atakującym nie brakuje pomysłów na swoje operacje - przykładem niech będzie trwająca kampania phishingowa z wizerunkiem PKO BP w tle czy fałszywe SMS-y o paczce, w których ktoś podaje się na firmę kurierską InPost .

Blik opublikował listę czterech zasad, które powinien zapamiętać każdy użytkownik, by co do zasady zachować bezpieczeństwo w sieci. Należy pamiętać, aby: