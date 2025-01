Reklamy sczytują lokalizację. Na liście Tinder i nie tylko

Popularne aplikacje mobilne, w tym Candy Crush i Tinder, mogą być wykorzystywane do zbierania danych o lokalizacji użytkowników mimo, że nic na to nie wskazuje. Jak donosi "WIRED", dane te trafiają do firmy Gravy Analytics, która może dalej sprzedawać je innym podmiotom, w tym amerykańskim agencjom rządowym. Zagrożeniem jest także realizacja ataku hakerskiego, w wyniku którego osoby trzecie mogą zyskać dostęp do tego typu danych.

Zbieranie danych odbywa się poprzez system reklamowy, a nie bezpośrednio przez twórców aplikacji i analitykę zaszytą w kodzie aplikacji. Dane są pozyskiwane z procesu licytacji reklam, co oznacza, że użytkownicy i deweloperzy mogą nie być świadomi tego procederu i trudno mieć do nich skonkretyzowane uwagi. Użytkownik nieświadomie udostępnia swoje dane wyłącznie na podstawie wyświetlania reklam w aplikacjach.

Na liście aplikacji, z których pozyskiwane są dane, znajdują się m.in. Tinder, Grindr, Candy Crush, MyFitnessPal oraz aplikacje religijne - wymienia serwis Wired. Dane te obejmują współrzędne geograficzne telefonów komórkowych użytkowników w USA, Rosji i Europie. Większość firm, których aplikacje znalazły się na liście, nie skomentowała sytuacji. Tinder zapewnia, że nie ma dowodów na to, by dane były pozyskiwane z ich aplikacji. Podobne stanowisko zajmuje Grindr.

O ile trudno wpłynąć na samo udostępnianie danych lokalizacyjnych przez aplikacje, które i tak do działania wymagają uprawnień tego rodzaju, by poprawnie działać, warto co do zasady udostępniać w internecie możliwie mało informacji o sobie, zaś listę uprawnień w aplikacjach ograniczać do minimum. W razie ataku lub wycieku danych potencjalnie zbieranych przez analitykę w podobnych programach, zapewniamy sobie wówczas stosunkowo dużą anonimowość.