Rosjanie masowo kupują komponenty PC. Biorą wszystko, co jest

Ponadto AMD i Intel wstrzymały dostawy układów do Rosji, co spowodowało drastyczne wzrosty cen i nawet teraz procesory są tam wciąż droższe niż wcześniej. Komponenty także są średnio droższe o 30 proc. względem rynków ościennych, ale ich źródłem nie są już wielu przypadkach oficjalni dystrybutorzy, tylko można rzec przemytnicy. Szczególna sytuacja dotyczy kart graficznych, które mają być według portalu Cnews.ru tańsze niż przed rokiem.

Wysokie ceny nowego sprzętu skłoniły Rosjan do poszukiwania sprzętu używanego (wzrost rynku o 30 proc.) lub do naprawiania już posiadanego samodzielnie bądź w serwisach komputerowych. Te jak się okazuje nie były przygotowane na tak duży wzrost zainteresowania oraz mają ogromne problemy ze zdobyciem części zamiennych. To wydłuża czas naprawy do paru tygodni lub nawet miesięcy.