Sankcje dotyczące półprzewodników. Rosja bez zaawansowanych chipów

Mowa tutaj o zaawansowanych układach elektronicznych mających zastosowanie we sprzęcie wojskowym bądź cywilnym, który może zostać do tego przystosowany. Tymczasem eksport kompletnych urządzeń elektronicznych np. w postaci smartfonów do Rosji będzie poddany mniej surowym ograniczeniom, więc statystyczny Rosjanin sankcji nie odczuje.