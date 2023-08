RuStore obowiązkowy w Rosji. Trafi do telefonów "mimo zakazów"

Na rosyjskim rynku telefonów komórkowych wraca temat autorskiego sklepu z aplikacjami RuStore, który uruchomiono w połowie ubiegłego roku. Jak podaje 4PDA, z zatwierdzonych właśnie przepisów wynika, że aplikacja ma trafić do każdego urządzenia z Androidem w sprzedaży, także wtedy jeśli teoretycznie ma to być zabronione przez producenta systemu operacyjnego w telefonie. RuStore ma być darmowy i dostępny od razu także po zrestartowaniu urządzenia, a więc innymi słowy - nie do usunięcia.