Trojan z Google Play. Zainfekowane aplikacje w 2 tys. telefonów

W sklepie Google Play na początku lutego pojawiły się kolejne aplikacje na Androida zainfekowane szkodliwym oprogramowaniem. Ponownie chodzi o trojana Harly, który ostatnio jest jednym z częściej identyfikowanych zagrożeń. To trojan bankowy w praktyce pozwalający atakującemu odczytywać dane z telefonu ofiary, a także zapisywać ją do niechcianych usług premium, co może skutkować wyższym rachunkiem za telefon.