AhRat z Google Play podsłuchuje. Trafił do 50 tys. telefonów

O szczegółach można przeczytać w analizie opublikowanej przez firmę Eset na blogu. Oprogramowanie AhRat udało się zidentyfikować w aplikacji dostępnej w Google Play pod nazwą iRecorder – Screen Recorder . Obecnie nie jest już dostępna w sklepie (została usunięta po interwencji badaczy), ale do tego czasu pobrano ją ponad 50 tys. razy , co z uwagi na specyfikę oznaczeń w Google Play może oznaczać nawet niecałe 100 tysięcy instalacji w telefonach z Androidem.

Konkretnie ta aplikacja nie jest już dostępna w Google Play, ale nie zmienia to faktu, że podobne zagrożenia mogą być w tle implementowane w innych programach. Użytkownicy zrobią najlepiej sprawdzając, czy program nie działa w ich telefonie z Androidem, a jeśli tak - usuwając go z urządzenia. Następnie warto przeanalizować, czy mógł wpłynąć na bezpieczeństwo i sprawdzić wszystkie swoje konta lub skontaktować się z operatorem i bankiem, by wykluczyć podejrzane aktywności.