Google Play: trojan w 10 tys. telefonów. Aplikacja do usunięcia

W sklepie Google Play z aplikacjami na Androida znaleziono kolejny szkodliwy program. Tym razem badacze z SecneurX zwracają uwagę na aplikację Winter Gamebox , która przedstawiana jest jako "mobilna platforma do gier". Analiza kodu wskazuje jednak, że jest zainfekowana trojanem Harly . Jak dotąd pobrano ją z Google Play ponad 10 tys. razy i w chwili pisania niniejszego tekstu nadal jest dostępna w sklepie.

Użytkownicy smartfonów z Androidem najlepiej zrobią upewniając się, że nie mają programu Winter Gamebox w swoich urządzeniach. W przeciwnym razie aplikację należy bezzwłocznie odinstalować, a potem sprawdzić, czy nie wyrządziła szkód. Trojan Harly pozwala zdalnie wykradać dane z książki adresowej czy SMS-ów (warto więc skontaktować się z bankiem i sprawdzić stan konta), a także zapisywać użytkownika do niechcianych usług premium (za które dodatkowe opłaty może naliczyć operator).

Szkodliwa aplikacja z Google Play została dotąd pobrana "ponad 10 tys. razy", co w przypadku oznaczeń w sklepie może oznaczać równie dobrze niespełna 50 tys. użytkowników Androida. Do tego wypada doliczyć ewentualną dostępność w innych źródłach niż oficjalny sklep Google Play. Problem może więc w praktyce dotyczyć wielu osób, toteż nie warto go bagatelizować.