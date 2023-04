Aplikacja usunięta z Google Play. Trafiła do 5 tys. telefonów

Na zagrożenie zwrócili uwagę badacze z zespołu SecneurX na Twitterze. Chodzi o aplikację Translation Manager, którą pobrano przynajmniej 5 tysięcy razy z Google Play . Obecnie nie jest już dostępna w oficjalnym sklepie z aplikacjami na Androida, ale nie oznacza to, że zagrożenie automatycznie zniknęło. Aplikacja była zainfekowana malware'em Autolycos działającym na podobnej zasadzie, co znany trojan Joker.

Program Translation Manager może być nadal dystrybuowany innymi drogami, z kolei osoby, które wcześniej pobrały aplikację z Google Play i tak muszą we własnym zakresie odinstalować ją z telefonu. Później warto możliwie szybko skontaktować się z operatorem komórkowym i sprawdzić stan konta, by zweryfikować, czy nie naliczono dodatkowych opłat - Autolycos potrafi bowiem zapisywać użytkowników do niechcianych, płatnych usług premium.