Sklep Google Play. Trojan trafił do ponad 1000 telefonów

W tym przypadku chodzi o znaleziony w Google Play program Wave Theme & Launcher , o którym poinformowała na Twitterze badaczka bezpieczeństwa Tatyana Shishkova. Aplikacja oferująca motywy i tapety na Androida okazała się być zainfekowana trojanem Harly - to popularne zagrożenie z Google Play, które charakteryzuje się podobnymi cechami do trojana bankowego Joker znanego od wielu lat.

Opisywana aplikacja została już wycofana ze sklepu Google Play, ale nie oznacza to, że zagrożenie przestało istnieć. Wcześniej zdążyła trafić do ponad 1000 smartfonów z Androidem. Użytkownicy systemu lubiący pobierać tego typu aplikacje zrobią najlepiej upewniając się, czy program nie jest zainstalowany. Jeśli tak - należy go bezzwłocznie odinstalować, a później zadbać o własne bezpieczeństwo, kontaktując się z operatorem komórkowym, bankiem i sprawdzając nieautoryzowane dostępy do swoich kont.