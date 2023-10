Oglądasz HBO Max? Wkrótce zmiana - dostaniesz ankietę

Ankieta HBO Max oficjalnie rozsyłana jest po to, by twórcy "poznali doświadczenia" swoich subskrybentów. W praktyce można jednak zakładać, że jest związana z planowanym najwcześniej na 2024 rok uruchomieniem w Europie platformy Max, która ma zastąpić HBO Max. Możliwe, że twórcy chcą dopracować aplikację przed jej premierą, by sprostać obecnym oczekiwaniom subskrybentów - zwraca uwagę serwis wirtualnemedia.pl.