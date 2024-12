Wymuszone działania na Kaspersky’m. W tle UltraAV

USA chce w ten sposób definitywnie wycofać oprogramowanie Kaspersky z komputerów rządowych i osobistych z terenu całego kraju poprzez wymuszenie na Kaspersky’m zaprzestania wydawania aktualizacji, co zdaniem ekspertów – niezależnie od tego, czy rząd USA podejmuje słuszną decyzję – naraża użytkowników na korzystanie z oprogramowania antywirusowego bez wsparcia, bez aktualizacji bezpieczeństwa.

Właściciele UltraAV zyskają ponad 1 milion użytkowników, dokładna liczba klientów indywidualnych nie jest znana, są dostępne jedynie szacunkowe liczby, które obejmują razem klientów korporacyjnych oraz indywidualnych na podstawie adresów IP generujących zapytania do serwerów Kaspersky z poszczególnych krajów:

Według danych serwisu Bitsight.com z oprogramowania Kaspersky korzysta aż 2540 organizacji, z czego 27% z nich działa w branży IT, 10% to sektor edukacji, 8% przemysł, 7% świadczy ogólne usługi biznesowe, 5% to służba zdrowia, 4% telekomunikacja, finanse i sektor rządowy: