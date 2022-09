KE: wszystkie smartfony powinny dostawać aktualizacje przez 5 lat

Komisja Europejska chce, by wszystkie smartfony na rynku dostawały aktualizacje bezpieczeństwa przynajmniej przez 5 lat, a nowe, "duże" wersje Androida i iOS-a trafiały do telefonów maksymalnie w 4 miesiące od premiery. W świecie Androida to może być nie lada wyzwanie.