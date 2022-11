Android Auto 8.5 dostępny. Interfejs Coolwalk powinien już działać

Aktualizacja Androida Auto do wersji 8.5 powinno oznaczać udostępnienie nowego, dzielonego interfejsu Coolwalk - wynika z informacji serwisu AdimorahBlog. Jak zawsze nie można zakładać, że sytuacja jest zerojedynkowa. Prawdopodobne jest bowiem, że Google uruchamia nowy interfejs transzami, co oznacza dostępność tylko u niektórych użytkowników. Co więcej, część mogła jeszcze nie dostać aktualizacji Androida Auto do wersji 8.5, a nie każdy jest zainteresowany ręczną instalacją pliku APK.