Santander Bank ostrzega: "Nie klikajcie w podejrzane linki"

Santander Bank Polska apeluje do wszystkich klientów, by nie klikali fałszywych linków, które mogą znaleźć w wiadomościach SMS lub e-mailach otrzymywanych od oszustów. Atakujący podszywają się pod bankowców i w stosunkowo krótkich wiadomościach sugerują konieczność podjęcia kroków, by nie stracić dostępu do bankowości. Link lub kod QR prowadzą do fałszywej wersji serwisu, gdzie wyłudzane są dane logowania.

Bezmyślna realizacja wszystkich kroków, które sugeruje nadawca w wiadomości SMS lub e-mailu to proszenie się o kłopot. Jeśli login i hasło, a później kod potwierdzający, trafią w ręce atakującego, to on będzie w stanie zalogować się na faktyczne konto w banku ofiary i podjąć próbę wyprowadzenia środków z konta. Santander apeluje więc, by dokładnie sprawdzać otrzymywane wiadomości i pamiętać, że bank nie wysyła SMS-ów z linkami i nie prosi o logowanie do serwisów transakcyjnych w wiadomościach e-mail.

Santander Bank Polska przypomina przy tym, że autentyczne adresy stron banku to santander.pl oraz centrum24.pl. Chcąc zalogować się do bankowości elektronicznej, warto sprawdzić, czy trafiło się na właściwą stronę. Najczęściej można to poznać po samym adresie URL, którego manipulacjami atakujący zwykle nie próbują się zająć, bo jak się okazuje ofiary rzadko kiedy są dostatecznie dociekliwe, by go sprawdzać.

W kontekście bezpieczeństwa danych i operacji bankowych, warto również pamiętać o możliwości zastrzeżenia numeru PESEL. Można to zrealizować w aplikacji mObywatel lub jej webowym odpowiedniku przy komputerze. Z zastrzeżonym PESEL-em nie można m.in. założyć nowego konta lub zaciągnąć pożyczki, co stanowi dodatkowe zabezpieczenia na wypadek kradzieży tożsamości ofiary. Chcąc jednak samodzielnie zrealizować jakąś operację w banku, uprzednio należy pamiętać o przynajmniej tymczasowym odblokowaniu PESEL-u w bazie.

Oskar Ziomek, redaktor prowadzący dobreprogramy.pl