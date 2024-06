Santander Bank Polska wydał ostrzeżenie. Dotyczy każdego

Santander przypomina, by w takich przypadkach nigdy nie działać pochopnie i nie realizować instrukcji wydawanych przez telefon . Oszuści stosują zazwyczaj spoofing telefoniczny , przez co z punktu widzenia rozmówcy może się wydawać, że połączenie jest autentyczne. W rzeczywistości atakujący potrafią podszyć się na przykład pod autentyczne numery infolinii bankowości. Jeśli rozmówca ma zapisany numer telefonu do banku w książce adresowej - zobaczy w telefonie (fałszywą) informację, że dzwoni bank.

Santander podkreśla, że to jednak przekręt, który prowadzi do utraty pieniędzy. Oszuści stosują socjotechnikę i starają się wzbudzić poczucie konieczności szybkiego działania, by "ochronić pieniądze" na koncie. Ma to umożliwić przelanie środków na inne konto, ale to zmyślona historia, podobnie jak sama sprawa rzekomego ataku hakerskiego. Jeśli rozmówca uwierzy w tę "bajkę", w praktyce sam przekaże środku na ręce atakujących.