WhatsApp da nam więcej czasu. Dotychczas była to tylko godzina

Serwis WABetaInfo dotarł do informacji zgodnie z którymi WhatsApp wydłużył czas usuwania wysłanych wiadomości do 2 dni i 12 godzin dla niektórych użytkowników w najnowszej wersji beta v2.22.15.8. Dotychczasowy limit zakładał taką możliwość przez jedną godzinę, 8 minut i 16 sekund, co i tak było długim okresem w porównaniu do początkowych ośmiu minut, założonych zaraz po starcie wskazanej funkcji.