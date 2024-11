Serwis telewizji DVB‑T2. Będą utrudnienia

Serwis nadajników DVB-T2 zwykle ogranicza się do kilku godzin, w czasie których odbiorcy telewizji z danego obszaru kraju mogą stracić sygnał . Nie należy w tym czasie regulować odbiorników ani zmieniać ustawień dekodera czy tunera w telewizorze. Po zakończeniu prac technicznych telewizja DVB-T2 będzie ponownie dostępna w TV.

Warto na bieżąco śledzić zapowiadane przez Emitel prace serwisowe przy nadajnikach DVB-T2, by nie być zaskoczonym, gdy w telewizorach zabraknie na pewien czas ulubionych kanałów. Wówczas pozostaje uzbroić się w cierpliwość i zaczekać, nim prace techniczne zostaną zakończone. Zwykle cały proces sprowadza się do kilku godzin, a trwające kilka dni wyłączenia nadajników telewizji naziemnej to rzadkość.