SMS o Netfliksie: "Twoja subskrypcja jest tymczasowo zawieszona"

SMS o tymczasowo zawieszonej subskrypcji Netfliksa to oszustwo. Ktoś podszywa się pod serwis VOD i wysyła do Polaków wiadomości zachęcające do kliknięcia załączonego linku. Odwiedzenie łącza ma umożliwić "reaktywowanie" konta Netfliksa, ale to przekręt - ofiara trafi na stronę, gdzie poza loginem i hasłem do Netfliksa zostaną od niej wyłudzone dane karty płatniczej, co prowadzi do kradzieży pieniędzy z konta.