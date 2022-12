Dostałeś SMS z numeru 609751458? Oto, gdzie go zgłosić

Służy do tego specjalny numer , który zespół z CERT Polska wyznaczył do przekazywania podejrzanych wiadomości SMS. Chodzi o numer +48799448084, który wypada zapisać w książce adresowej w telefonie. Przekazując na niego podejrzaną wiadomość SMS można liczyć na analizę bezpieczeństwa, którą przeprowadzą eksperci. W ten sposób można pomóc innym - jeśli wiadomość okaże się fałszywa, CERT Polska może wydać ostrzeżenie bezpieczeństwa, a tym samym działania oszustów przyniosą mniejszy skutek.

Fałszywe wiadomości SMS, zwłaszcza te o rzekomej konieczności dopłaty do zamówienia czy dostawy, to typowe zjawisko przed świętami. Oszuści liczą na uśpioną czujność Polaków i machinalne klikanie linków. Jeśli ktoś uwierzy, że musi dopłacić, by otrzymać paczkę na czas, docelowo straci pieniądze. W fałszywym formularzu płatności, zamiast realizować jakąkolwiek opłatę, ofiara przekazuje tylko nieświadomie swój login i hasło do banku wprost do atakujących.