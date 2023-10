SMS o przedmiocie z OLX. "Pieniądze czekają na ciebie"

Do wszystkich sprzedających na OLX oraz w innych serwisach z ogłoszeniami może trafić wiadomość SMS o rzekomej sprzedaży przedmiotu. Treść przybiera różne formy, ale najczęściej można trafić na wezwania do obioru płatności. To próba wyłudzenia danych i pieniędzy.

Nie od dziś wiadomo, że sprzedając przedmioty w internecie, trzeba się liczyć z SMS-owymi atakami oszustów i to nawet kilka chwil po wystawieniu ogłoszenia. Przestępcy upodobali sobie serwis OLX i to najczęściej pod niego podszywają się, wysyłając wiadomości SMS. Trafiają one do autentycznych wątków w smartfonach, przez co niezaangażowani odbiorcy mogą machinalnie potraktować je jako wiarygodne komunikaty.

Wiadomości SMS "od OLX" zawierają link, który pod różnym pretekstem atakujący zalecają kliknąć. W najnowszym zgłoszeniu, które trafiło do naszej redakcji od czytelnika Michała, przestępcy piszą wprost "Twój towar został zarezerwowany! Pieniądze czekają na Ciebie". To oczywiście zmyślona historia. OLX nie wysyła takich komunikatów, pomijając rzecz jasna, że jakiekolwiek działania sprzedającego są zbędne do finalizacji płatności przez kupującego.

Fałszywe SMS-y "od OLX" © dobreprogramy

Jeśli odbiorca wiadomości SMS uwierzy, że musi podjąć jakieś kroki, aby "otrzymać pieniądze", w praktyce może je tylko stracić. Link kieruje do spreparowanego serwisu logowania do bankowości, gdzie atakujący wyłudzają login i hasło do banku. Kiedy ofiara je poda, w tle sami spróbują zalogować się na konto i wyprowadzić z niego środki.

Niezmienne apelujemy o ostrożność i przypominamy, że wszystkie podejrzane SMS-y można zgłaszać do analizy bezpieczeństwa przez zespół CERT Polska pod numerem 799-448-084. Warto zapisać go z telefonie, bowiem w ramach zgłoszenia konieczne jest przekazanie na niego SMS-a w niezmienionej treści - najwygodniej jest zrobić to, mając dany numer w książce adresowej w telefonie.

Oskar Ziomek, redaktor prowadzący dobreprogramy.pl