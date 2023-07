SMS o paczce: "zostaną naliczone opłaty celne"

Wiadomość SMS, w której pojawia się informacja o komplikacjach podczas dostawy przesyłki można co do zasady uznać za próbę oszustwa - wyłudzenia danych lub wstęp do kradzieży pieniędzy z konta. Atakujący preparują SMS załączając w nim link do fałszywej strony internetowej, na której znajdują się przygotowane wcześniej formularze logowania wykorzystywane do wyłudzania danych. To taki sam mechanizm, jak w przypadku opisywanego przez nas oszustwa z wizerunkiem Poczty Polskiej w tle.