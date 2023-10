SMS z numeru 511232107: "Proszę podać aktualne informacje"

SMS o nieudanej dostawie i problemach z paczką to rodzaj oszustwa, które przybiera na sile zwłaszcza w okresie przedświątecznym. Nasza czytelniczka Agnieszka zgłosiła redakcji przykład SMS-a z numeru 511232107, który wpisuje się w ten trend i może trafić do każdego.

SMS o paczce w tym przypadku został wysłany z numeru +48511232107, ale to najpewniej tylko przykład. Oszuści rzadko kiedy wykorzystują tylko jeden numer do rozsyłania SMS-ów, by nie ryzykować odgórnej blokady. W treści SMS-a pojawia się krótki komunikat: "Dostawa została przerwana z powodu braku adresu, proszę podać aktualne informacje". Dalej pojawia się tylko skrócony link w domenie .top.

Z informacji serwisu ktoto.info wynika, że numer +48511232107 jest częściej wyszukiwany właśnie od 11 października, kiedy nasza czytelniczka dostała SMS. Wszystko wskazuje więc na to, że wiadomość trafia do kolejnych, losowych osób, a nadawca próbuje skłonić je do kliknięcia linku, by "podać aktualne informacje". To oczywiście próba wyłudzenia danych lub nawet pieniędzy, jeśli w ramach rzekomego potwierdzania danych odbiorca zostanie poproszony o zalogowanie się do banku.

W chwili pisania niniejszego tekstu, link z treści SMS-a nie prowadzi już do istniejącej strony. Odbiorcy dokładnie takiej wiadomości są więc bezpieczni, nawet gdyby kliknęli odruchowo łącze. Naturalnie nie jest to dobrym nawykiem i przypominamy, by nieznane linki po prostu omijać. Wszystkie SMS-y związane z dostawami, które wzywają do "potwierdzania adresu" proponujemy natomiast z założenia traktować podejrzliwie.

Wiadomości SMS o nieudanej dostawie, konieczności potwierdzenia adresu i innych aspektach związanych z paczkami i zamówieniami mogą trafić do wszystkich osób, niezależnie od tego, czy w ostatnim czasie coś zamawiały. Oszuści wykorzystują dostępne na czarnym rynku bazy numerów, by rozsyłać SMS-y w praktyce do losowych odbiorców. Równolegle przypominamy o wciąż popularnych oszustwach "na OLX", w których na podobnej zasadzie również można stracić pieniądze.

