SMS z prośbą o kontakt. Na celowniku Polacy i Niemcy

Wiadomość SMS z prośbą o kontakt, wysyłana "do mamy" lub "do taty" to nie tylko atak wymierzony w Polaków. Ze zgłoszeń, które trafiają do redakcji wynika, że analogiczne SMS-y rozsyłane są również w Niemczech. Treść wskazuje niemal na maszynowe tłumaczenie, a scenariusz ataku jest najpewniej identyczny.