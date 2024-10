SMS od InfoSM: "Wymagane potwierdzenie sprzedaży"

"Po wystawieniu ogłoszenia sprzedaży na OLX, otrzymałam SMS z potwierdzeniem sprzedaży" - tłumaczy nasza czytelniczka. To kolejny przypadek tego typu, który potwierdza skuteczność oszustów podszywających się pod OLX. Tutaj wiadomość wysyłana jest z nadpisem InfoSM, co stanowi najpewniej - skuteczną - próbę ominięcia automatycznych systemów zabezpieczających działających po stronie operatorów. Krótka treść SMS-a zwieńczona jest skróconym linkiem .

Zależnie od formy oszustwa, na stronie docelowej można zobaczyć różnego rodzaju formularze. Pani Magdalena wspomina o konieczności wpisania w pola formularza wybranych cyfr numeru kontaktowego, ale to nie reguła. Równie często odnotowujemy przypadki, w których sprzedający proszeni są wprost o podanie loginu i hasła do banku pod pretekstem "otrzymania płatności za sprzedany przedmiot".

Oczywiście żaden z tych scenariuszy nie ma związku z rzeczywistością i prowadzi wyłącznie do wyłudzenia danych lub docelowo wyprowadzenia pieniędzy z konta bankowego. Każdorazowo widząc tego typu wiadomości SMS zalecamy po prostu je ignorować, pamiętając o możliwości zgłoszenia SMS-a do zespołu CERT Polska z wykorzystaniem numeru 8080. W ten sposób wiadomość przyda się do stworzenia wzorców blokowania na przyszłość.