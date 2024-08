SMS zamiast e‑maila. Uzasadniona metoda rekruterów

Tylko w poprzednim roku nasi użytkownicy wysłali ponad 660 tys. wiadomości do kandydatów właśnie za pomocą platformy zintegrowanej z SMSAPI. Zastosowań jest wiele: od potwierdzenia otrzymania CV, przez przypomnienie o zbliżającej się rozmowie rekrutacyjnej, po wysyłkę linka do mapki. Jeśli komuś zależy na budowaniu pozytywnych doświadczeń kandydatów, SMS-y są na to gotową odpowiedzią.





Dodatkowo dane z najnowszego raportu TRAFFIT potwierdzają, że rekruterzy otrzymują teraz o 80% więcej aplikacji na jedno stanowisko niż w 2022 roku. Oznacza to, że jeśli nie chcą spalić mostów z odrzucanymi kandydatami (a tak dzieje się, gdy rekruter po otrzymaniu aplikacji milknie) - powinni poinformować każdego o odrzuceniu go z procesu. Dzięki systemom ATS mogą to zrobić zbiorczo zarówno mailowo, jak i właśnie SMS-em.