Sprawdź, gdzie jest burza. Najlepsze aplikacje i strony

Lato kojarzy się z błękitnym, bezchmurnym niebem i słońcem świecącym od rana do nocy. O tej porze jednak często zdarzają się też burze. Radar burz i mapy burzowe pozwalają monitorować sytuację i zadbać o to, by nie dać się zaskoczyć. Narzędzia tego typu są dostępne z poziomu przeglądarki internetowej, ale też w postaci aplikacji na telefon, które mogą również wyświetlać powiadomienia o nadchodzącym zagrożeniu.