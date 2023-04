Nowość w aplikacji mObywatel. Zastąpi kody z SMS-ów

Co więcej, jak czytamy w publikacji resortu cyfryzacji , powiadomienia PUSH będą mogły zastąpić SMS-y nie tylko podczas logowania się przez profil zaufany. W taki sam sposób potwierdzimy tożsamość i wolę podczas podpisywania cyfrowych wniosków i dokumentów czy wprowadzania zmian na koncie.

To proste. Wystarczy wejść na stronę pz.gov.pl i zalogować się do profilu zaufanego. Następnie w zakładce "Profil zaufany" należy przejść do sekcji "Szczegóły profilu", a tam kliknąć "Zmień metodę autoryzacji". W wyświetlonym oknie wybieramy powiadomienia PUSH i potwierdzamy zmianę w aplikacji mObywatel.